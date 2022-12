Mise en service du réacteur nucléaire Shin-Hanul 1

ⓒYONHAP NewsLe tout nouveau réacteur nucléaire Shin-Hanul 1 est entré en service, le 7 décembre, douze ans après le lancement de ses travaux de construction. Il est situé à Ulchin dans le sud-est du territoire.





Le 27e réacteur de Corée du Sud est le premier de type ARP1400, un modèle de réacteur à eau pressurisée de nouvelle génération mis au point par Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Il est doté de dispositifs clés de conception nationale comme la pompe de refroidissement et le système d’interface homme-machine (IHM), soit une première dans le pays.





Lors de la cérémonie d’inauguration de Shin-Hanul 1 organisée lundi, le président de la République s’est félicité d’un « nouveau départ » pour l’industrie nucléaire sud-coréenne. Yoon Suk-yeol a réaffirmé la volonté d’abandonner la sortie du nucléaire civil prônée par son prédécesseur. Et il a déclaré que son gouvernement apporterait un soutien actif pour dynamiser l’écosystème de la filière comme un secteur phare des exportations et pour hisser de nouveau le pays du Matin clair parmi les leaders mondiaux dans l’énergie atomique. Pour rappel, dans les 110 projets prioritaires annoncés avant son investiture, il a promis de faire en sorte que la Corée du Sud exporte dix réacteurs jusqu’à l’horizon 2030.





Les travaux de construction de Shin-Hanul 1 avaient débuté en 2010. Le réacteur devait démarrer sept ans plus tard, mais sa mise en service commercial a été retardée suite au séisme survenu dans les villes proches comme Pohang et Gyeongju. Il a alors fallu faire le nécessaire pour assurer la sécurité du terrain à bâtir et pour renforcer les équipements.





Comme sa puissance électrique s’élève à 1 400 MW, Shin-Hanul 1 permettra de mieux assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité cet hiver. Sa production représente 25 % de la consommation de la province de Gyeongsang du Nord dans l’ensemble de l’année dernière. Elle permettra aussi au pays du Matin clair de ne pas importer plus de 1,4 million de tonnes de gaz liquéfié naturel (GLN) et d’améliorer par conséquent son déficit commercial.





L’inauguration en grande pompe de Shin-Hanul 1 annonce la « renaissance du nucléaire civile » en Corée du Sud. Le second réacteur de la série Shin-Hanul

devrait entrer en service dans un an. Pour Shin-Hanul 3 et 4, les travaux de construction devraient démarrer plus tôt que prévu, probablement en 2024.