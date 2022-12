L’administration de Yoon Suk-yeol planche sur la réforme du travail

ⓒYONHAP NewsUn groupe de recherche sur le marché du travail du futur a dévoilé, lundi, sa liste de recommandations auprès du gouvernement. Créé à la mi-juillet, ce dernier a tiré les conclusions de son travail de cinq mois. Elles devraient servir de grandes lignes pour la réforme du travail que le président Yoon Suk-yeol souhaite mener pendant son quinquennat.





Quelques propositions se détachent notamment. Tout d’abord, il s’agit de promouvoir « l’autonomie et le choix » concernant le temps de travail. Actuellement, la Corée du Sud pratique la durée maximale hebdomadaire de 52 heures comme suit : la durée légale est fixée à 40 heures et le nombre d’heures supplémentaires ne peut pas dépasser 12 heures sur une même semaine. Or, le groupe de recherche recommande de diversifier les unités de décompte des heures supplémentaires afin que l’employeur et les travailleurs puissent choisir celle qui leur convienne le mieux. Autrement dit, il s’agit de donner la possibilité de mensualiser, trimestrialiser, semestrialiser ou annualiser la comptabilisation du temps de travail. Dans ce cas, un employé pourrait travailler théoriquement jusqu’à 69 heures sur une même semaine. Par ailleurs, il est conseillé d’élargir d’un à trois mois la période sur laquelle un employé doit décompter ses heures pour respecter la durée maximale de 52 heures par semaine en moyenne lorsqu’il pratique les horaires de travail flexibles.





Ensuite, le groupe en question a proposé à l’exécutif de remplacer le système des salaires basés sur l’ancienneté par la rémunération à la performance. Par ailleurs, il lui a recommandé de réviser le Code du travail pour concilier une embauche prolongée des séniors et la création d’emplois chez les jeunes. Il lui a préconisé aussi de créer un organisme administratif spécialisé dans les statistiques sur le travail.





Dès mardi, le président Yoon Suk-yeol a affiché la volonté de clarifier au plus vite la position de son administration sur ces recommandations et de mener fermement la réforme du travail au profit des personnes en grande précarité. Par contre, les syndicats ont protesté vivement contre les propositions concernées, en craignant qu’elles entraînent le prolongement de la durée du travail et la réduction du salaire. Ainsi, ils ont demandé au groupe de recherche de revoir totalement sa copie.