Un déficit commercial sans précédent attendu en 2022

La balance commerciale sud-coréenne va virer au rouge cette année, soit une première depuis la crise financière mondiale de 2008. Et son déficit devrait atteindre un record historique.





Le Service des douanes a publié, lundi, les données provisoirement établies pour les dix premiers jours de ce mois-ci. Selon ces chiffres, les exportations ont baissé de 20,8 % en glissement annuel pour totaliser 15,4 milliards de dollars durant cette période. Par ailleurs, la Corée du Sud a enregistré un déficit commercial de 47,4 milliards de dollars cumulés depuis le début de cette année jusqu’au 10 décembre. Si ce rythme se poursuit jusqu’au 31 décembre, le pays du Matin clair devrait tabler sur un solde négatif de plus de 50 milliards de dollars pour 2022. Un montant qui dépasse de plus du double le déficit enregistré en 1996 (20,6 milliards de dollars).





Le déficit record de 2022 s’explique par deux facteurs principaux. D’une part, il est lié à l’envolée des prix à l’importation des matières premières provoquée notamment par la guerre en Ukraine. Par exemple, la valeur des importations des trois grandes énergies, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon, a augmenté de 72,7 % en glissement annuel du 1er janvier au 10 décembre. C’est un facteur extérieur qui réduit la marge de manœuvre du gouvernement. D’autre part, les exportations sont en berne cette année. Elles sont tirées vers le bas par la diminution des ventes de puces mémoires à l’étranger. Dans ce secteur phare national, les expéditions ont chuté de 27,6 % en glissement annuel. Par ailleurs, dans la sidérurgie, l’équipement automobile, la téléphonie mobile et les machines de précision, elles ont accusé une dégringolade allant de 20 à 40 %. Et, le pays du Matin clair a connu une baisse de 34,3 % dans les exportations vers la Chine, son premier partenaire commercial dans le sillage des mesures restrictives imposées par Washington contre Pékin et suite au prolongement de la crise sanitaire du COVID-19.





Le déficit commercial en soi n’est pas une surprise, les experts s’y attendaient déjà. Le problème, c’est que son ampleur est beaucoup plus importante que prévu. En plus, le solde a de fortes chances de rester négatif même l’année prochaine. Il est donc urgent pour la Corée du Sud non seulement de prendre des mesures nécessaires afin d’améliorer son solde import-export à court terme mais aussi de changer la nature de son commerce extérieur à long terme.