La natalité en Corée du Sud

La Corée du Sud a récemment battu son propre record du taux de fécondité le plus bas du monde. Les chiffres publiés en novembre ont montré que le nombre moyen d'enfants qu'une femme sud-coréenne aura au cours de sa vie est tombé à seulement 0,79.





C’est bien en deçà des 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable. A noter que le taux est en baisse dans d'autres pays développés, comme aux Etats-Unis avec 1,6 et au Japon à 1,3, qui ont eux aussi signalé leur propre taux le plus bas jamais enregistré.





Beaucoup de jeunes sud-Coréens disent que, contrairement à leurs parents et grands-parents, ils ne se sentent pas obligés d'avoir une famille. Ils citent l'incertitude d'un marché du travail morose, les logements chers, les inégalités sociales et de genre, et les dépenses énormes pour élever des enfants dans une société brutalement compétitive. Les femmes se plaignent également d'une culture patriarcale persistante qui les oblige à s'occuper d'une grande partie de la garde des enfants tout en subissant de la discrimination au travail.





Le président Yoon Suk-yeol a ordonné aux décideurs politiques de trouver des mesures plus efficaces pour résoudre le problème. Il a notamment déclaré que le taux de fécondité est en train de plonger même si la Corée du Sud a dépensé 280 000 milliards de wons, soit 210 milliards d’euros, au cours des 16 dernières années pour tenter d'inverser la tendance.

