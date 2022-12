Qui remportera les prochains Seoul Music Awards ?

La fin de l’année est toujours l’occasion de faire le bilan. Le monde de la k-pop ne fait pas exception. C’est pourquoi la plupart des événements majeurs qui lui sont consacrés ont lieu tout au long de ce mois, à l’image du KBS Song Festival diffusé, hier en direct à 20h30, sur la chaîne KBS 2TV.





La prochaine grande cérémonie de remise de prix consacrée à la musique populaire sud-coréenne aura lieu le 19 janvier 2023 au KSPO DOME à Séoul. Il s’agit de la 32e édition des Seoul Music Awards (SMA), dont la première édition a été lancée en 1990.





La plus grande particularité des SMA est que le seul critère pour déterminer les lauréats des distinctions réside dans les suffrages des fans exprimés directement sur Internet. Les candidats seront sélectionnés parmi les albums et les singles sortis entre janvier et décembre de cette année sur la base du classement Hanteo Chart. Le vote mobile officiellement lancé le 6 décembre se poursuivra jusqu’au 15 janvier 2023 afin d’élire les heureux gagnants.