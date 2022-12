Blackpink est choisi comme « entertainer of the Year » selon Time

Blackpink a été désigné « entertainer of the Year » par Time. C’est la première fois qu’un groupe féminin est sélectionné dans cette catégorie. Selon le prestigieux magazine américain, Blackpink est une véritable icône de nos jours et indéniablement le plus grand girls band au monde.





Le quartette féminin du label YG Entertainment a réalisé d’innombrables records avec ses deux albums studios. Pour rappel, Blackpink qui est en tournée mondiale, est l’artiste qui compte le plus grand nombre d’abonnés sur YouTube.