Goodbye, Hello : Nell propose trois concerts

Date : du 30 décembre 2022 au 1er janvier 2023

Lieu : gymnase de Jamsil à Séoul





Nell donnera trois spectacles entre le 30 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 au gymnase de Jamsil situé à Séoul. Son concert va ainsi dire adieu à cette année et bonjour à la prochaine. D’où son titre « Goodbye, Hello ».





Durant 120 minutes, le quartette de rock moderne qui a débuté en 2001 avec « Reflection of » va retracer son parcours musical avec ses fans qui le soutiennent depuis plus de deux décennies. Considéré comme un groupe légendaire de la musique populaire sud-coréenne, Nell propose chaque année un concert annuel baptisé « Nell’s Room ».