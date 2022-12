PIB par tête : le Japon sera dépassé par la Corée du Sud l’année prochaine

ⓒ YONHAP News

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Japon devrait être dépassé par celui de Taïwan cette année et par celui de la Corée du Sud l’année prochaine. C’est ce qu’estime le Centre japonais de recherche économique (JCER), d’après le journal Nihon Keizai Shimbun.





Selon le Fonds monétaire international (FMI) et les Nations unies, le PIB par tête de l’archipel était de 39 583 dollars en 2021, soit 13 et 22 % plus élevé que la Corée du Sud et Taïwan respectivement.





Le JCER a initialement pronostiqué en décembre 2021 que Tokyo passerait derrière Séoul en 2027 et Taipei l’année suivante à ce sujet. Cependant, il a revu sa perspective à cause de l’affaiblissement du yen, la monnaie nipponne.





Le centre a également expliqué que la Corée du Sud et Taïwan sont plus avancés que le Japon en matière de transition numérique, qui influence la productivité de la main-d'œuvre.