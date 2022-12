Deux Chinoises font une soirée en combinaison anti-COVID dans une boîte de nuit

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, la vidéo de deux femmes qui dansent en combinaison de protection dans une boîte de nuit à Zhengzhou dans la province de Henan a fait couler beaucoup d’encre. Selon un responsable, elles ont apporté ce costume spécial elles-mêmes.





Certains internautes ont critiqué qu’il n’était pas convenable d’imiter les agents de santé alors que le virus continue à se propager. Mais d’autres ont analysé que ces femmes reflètent la société chinoise dans laquelle les individus doivent se protéger eux-mêmes depuis l’assouplissement soudain des restrictions sanitaires du gouvernement.





En effet, récemment un grand nombre de centres de dépistage ont fermé leurs portes et il est désormais difficile pour les habitants de savoir s’ils sont infectés ou non. De plus, les kits de test antigénique et les médicaments contre le rhume sont en rupture de stock à cause de l’achat de panique.