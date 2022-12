La comédie musicale « Jesus Christ Superstar » est revenue sur scène après sept ans d’absence. Elle est jouée à la salle BBCH du Centre d'arts Kwanglim, à Séoul, du 10 novembre au 15 janvier 2023.





L'œuvre raconte les sept derniers jours de la vie de Jésus Christ du point de vue de Judas, l'un de ses disciples qui l'a trahi.





Cet opéra-rock légendaire, présenté pour la première fois à Broadway à New York en 1971, est le fruit de la collaboration du compositeur Andrew Lloyd Webber et du parolier Tim Rice, qui ont également donné naissance à la célèbre comédie musicale « Evita ». Lors de sa création, le spectacle a à la fois surpris et ravi le public avec son approche non conventionnelle de l'histoire biblique et avec ses morceaux de rock. Sa version sud-coréenne a été jouée pour la première fois au début des années 1980.





Pour cette nouvelle production, Lim Tae-kyung et Michael Lee interprètent le rôle de Jésus, tandis que Han Ji-sang, Yoon Hyung-ryul, Baek Hyeong-hun et Seo Eun-kwang se glissent dans la peau de Judas.





Date : du 10 novembre 2022 au 15 janvier 2023

Lieu : Salle BBCH du Centre d'arts Kwanglim à Séoul