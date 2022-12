La pièce de théâtre « Mon cœur danse quand je vois un arc-en-ciel dans un ciel large » est présentée depuis le 18 décembre au théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul, et durera jusqu’au 19 février 2023.





Ecrite par Jeong Ui-sin et mise en scène par Ku Tae-hwan, cette pièce lauréate du Grand Prix du Festival de théâtre de Séoul 2020, aborde les questions de société auxquelles nous avons parfois du mal à faire face, telles que la vieillesse, le harcèlement scolaire ou l'homosexualité, à travers l'histoire d'une famille et de ses voisins.





Dans un petit cinéma nommé « Rainbow Cinema », qui fermera bientôt ses portes, le grand-père, fondateur de l'établissement, le père et le fils se réunissent et sont petit à petit rejoints par leurs voisins. Ils partagent leurs souvenirs, affrontent leur passé douloureux, se consolent et se réchauffent le cœur.





Le rôle du patriarche de la famille est tenu en alternance par deux comédiens vétérans, Shin Goo et Kim Jae-geon. On retrouvera également dans le casting des acteurs connus, Son Byeong-ho, Park Yoon-hee ou Sung No-jin.





Date : du 18 décembre 2022 au 19 février 2023

Lieu : Théâtre Daloreum du Théâtre national de Corée à Séoul