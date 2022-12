Richard Yongjae O'Neill et ses amis « Cadeau »

C'est désormais une tradition pour l’altiste Richard Yongjae O'Neill de donner un concert de fin d'année avec ses amis. Cette année encore, il se produira le 29 décembre au Centre d'arts de Séoul dans un concert intitulé « Cadeau ».





Le musicien américain d’origine coréenne sera accompagné sur scène par le bandonéoniste Julien Labro, le violoniste Yang In-mo, le violoncelliste Mun Tae-guk et un orchestre de musique de chambre.





Au programme figurent notamment « Le Grand Tango », « Libertago » et « Hiver » des « Quatre Saisons de Buenos Aires » d’Astor Piazzolla, ainsi que « The Bellows of the Shark », composé par Julien Labro.





Date : le 29 décembre 2022

Lieu : Centre d'arts de Séoul