« Casse-noisette » de l'Universal Ballet

Comme à chaque fin d'année depuis 36 ans, la compagnie de danse classique Universal Ballet propose son spectacle « Casse-noisette », qui sera présenté du 22 au 31 décembre au Grand Théâtre du Centre culturel Sejong, situé en plein cœur de Séoul.





Inspiré du conte « Casse-noisette et le roi des souris » d'Hoffmann et composé par Tchaïkovski, ce spectacle féerique et envoûtant raconte l’histoire d’une petite fille qui rêve d’un prince charmant la veille de Noël.





L’Universal Ballet présentera cette œuvre dans sa version chorégraphiée par Lev Ivanov et Vassili Vainonen. L’accompagnement musical sera assuré par le Korea Coop Orchestra, placé sous la baguette du chef d'orchestre Kim Kwang-hyun.





Date : du 22 au 31 décembre 2022

Lieu : Grand Théâtre du Centre culturel Sejong à Séoul