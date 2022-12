Le football en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Après avoir rejoint la FIFA en 1958, la Corée du Nord a stupéfié le monde en battant le géant du football d’alors, l'Italie, et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, devenant ainsi le premier pays asiatique à réaliser cet exploit.





« La Corée du Nord a eu beaucoup de chance lors de la Coupe du monde de 1966. À l'époque, la FIFA avait décidé de n'accorder qu'une seule place à trois continents, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, dans la liste des 16 équipes qualifiées pour la phase finale. Pour protester contre ce mode d’attribution discriminatoire, les équipes africaine et sud-coréenne avaient boycotté la Coupe du monde. De son côté, la Corée du Nord avait disputé un match de barrage contre l'Australie pour se qualifier pour le tour final. Lors du premier tour, elle avait perdu 3-0 contre l'Union soviétique, avait fait match nul contre le Chili et avait battu l'Italie 1-0 pour atteindre le deuxième tour. Le pays ermite était si heureux de cet exploit qu'il avait réalisé et diffusé à sa population quantité de vidéos célébrant cette victoire spectaculaire », explique Heo Jeong-pil, docteur à l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Dongguk.





Il faudra toutefois attendre 44 ans avant que le pays ne fasse son retour sur la grande scène du football lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Il avait rejoint le groupe G composé du Brésil, du Portugal et de la Côte d'Ivoire, considéré alors comme « le groupe de la mort », ce qui n’avait pas empêché l'entraîneur nord-coréen d’exprimer son ambition d’infliger au Brésil le score de 3-0.