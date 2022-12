Francis Van Parys, élu citoyen d’honneur de la ville de Séoul

© Francis Van Parys

Le 11 décembre, la mairie de Séoul a octroyé le titre de citoyen d’honneur de la capitale sud-coréenne à 18 personnes de différentes nationalités. La remise de ce prix a débuté en 1958 pour récompenser les étrangers qui ont contribué à la reconstruction urbaine après la fin de la guerre de Corée et depuis, plus de 900 personnes venant de 100 pays ont été honorés.





© Francis Van Parys

Nous avons ainsi rencontré Francis Van Parys, un des sélectionnés francophones, crédité d’avoir stimulé les investissements étrangers au pays du Matin clair et les échanges entre des entreprises internationales et sud-coréennes. Il nous a répondu via visioconférence depuis son bureau à Séoul.





© Francis Van Parys

Originaire de Belgique, le vice-président de la région indopacifique de Cytiva, producteur de matières premières de vaccins s’est rappelé la cérémonie de remise du titre : « c’est un vrai honneur pour moi. Les raions ne sont pas nécessairement personnelles. Je crois que notre société a contribué au développement de l’industrie biotech en Corée du Sud et l’investissement dans le site de production à Songdo qui sera ouvert en 2025. »





© Francis Van Parys

Selon Francis, le pays du Matin clair représente le troisième marché international après les Etats-Unis et la Chine. « Le marché sud-coréen était très dynamique ces trois dernières années. La demande de nos produits a été multipliée par un facteur de deux ou trois... nous avons élargi notre capacité de production pour supporter cette croissance. »





© Francis Van Parys

Son entreprise a également lancé un partenariat avec l’université nationale de Séoul en ocotobre. Ils ont ouvert un laboratoire de recherche pour donner accès aux scientifiques et aux étudiants pour avancer dans le domaine des nouvelles médecines « parce que dans cette industrie personne ne peut achever cet objectif par soi-même. C’est avec la collaboration du gouvernement, de talents venant d’académies, et des grandes entreprises qu’on a pu développer des vaccins au bon timing. »