« Une grande roue rouge au bord du ciel ». De quoi s’agit-il ? Eh bien, le soleil ayant fasciné un personnage du Palais sous les mers, un numéro de pansori. Cette créature est une tortue marine qui vient de sortir de l’eau pour entamer son voyage à la recherche d’un remède à la maladie de son souverain un dragon. Il ne lui est jamais arrivé de quitter le monde sous-marin. Cet animal voit donc pour la première fois de sa vie le soleil, au moment où celui-ci apparaît à l’horizon, là où le ciel et la mer semblent se joindre, « au bord du ciel » donc. Quant à la « grande roue », c’est une métaphore fondée sur l’analogie des deux objets, la forme circulaire du soleil et de la roue, et aussi sur l’idée d’un parcours. Songez au char solaire, une allégorie cosmologique que l’on trouve dans plusieurs mythologies.





Notons que dans ce passage du Palais sous les mers, le chant est extrêmement puissant. Est-ce pour traduire la forte émotion de la tortue devant un spectacle inouï ou pour faire l’éloge du soleil, l’astre vital ? En tout cas, il semble que c’est en raison de sa puissance que ce morceau est souvent chanté comme un « danga », un chant entonné par un chanteur de gukak pour échauffer sa voix.





Le moment où la tortue fait ses premiers pas dans un monde complètement inconnu n’a certainement pas été choisi au hasard. Elle sort de l’eau avec l’émergence du soleil. C’est beau. Si elle en était sortie au moment où cet astre était au zénith, la scène aurait été peu impressionnante, sans rien de poétique.





On peut dire aussi que le lever du soleil laisse entendre que notre animal est plein d’espoir pour la réussite de sa mission. En fait, dans les œuvres artistiques coréennes de différents genres, l’aurore est souvent associée à la lueur d’espoir. A titre d’exemple, voici un poème de Yun Dong-ju, un écrivain né et ayant vécu toute sa vie sous l’occupation japonaise, sans cependant jamais perdre espoir pour l’indépendance de son pays :





Habillez en noir tous ceux qui sont mourants

Habillez en blanc tous ceux qui sont vivants

Et couchez-les ensemble dans le même lit

Donnez-leur le sein quand ils pleurent

L’aurore viendra au son de la trompette





Aux yeux du poète, tout le peuple d’un pays occupé est pitoyable, que ce soient les victimes de l’oppression ou les gens qui en sont épargnés. Il faut prendre soin des uns autant que des autres et les encourager à ne pas perdre espoir dans l’attente de la fin d’une période noire. Ainsi peut-on interpréter le poème « En attendant l’aurore ».





« Demain est un autre jour. » C’est la phrase fétiche de Scarlett O’hara, l’héroïne du film « Autant en emporte le vent », une femme qui ne se désespère jamais et qui croit que l’avenir sera meilleur. Cette célèbre réplique est traduite en coréen : « Demain se lève un nouveau soleil. » Voilà encore un exemple de l’association du soleil et de l’espoir.





Le coucher de soleil ne symbolise ainsi nullement la perte d’espoir. En fait, le crépuscule n’est pas le moment où le soleil nous dit adieu, mais au revoir. Alors que certains deviennent mélancoliques aux dernières lueurs du jour, d’autres sont contents de l’achèvement d’une journée en croyant que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. Le sentiment de bonheur dépend de notre façon de voir le monde, d’interpréter un phénomène.





Dans le « Chant de Heungbu », un numéro de pansori, c’est au crépuscule qu’un moine mystérieux apparaît devant un couple vivant dans la misère et lui tend la main. Est-ce pour sous-entendre que parfois, une lueur d’espoir apparaît au moment où l’on pourrait sombrer dans le désespoir ?

Liste des mélodies de cette semaine

1. « Une grande roue rouge au bord du ciel... » chanté par Kim Il-ryun accompagné au gayageum.

2. « En attendant l’aurore » chanté par Ban Eung-heom.

3. Le « Chant du moine » interprété par Kim Su-yeon avec Kim Cheong-man au tambour.