120 ans d’émigration coréenne

ⓒKBS NewsDepuis quand les Coréens émigrent-ils à l’étranger ? A l’époque moderne, leur migration hors de la péninsule remonte officiellement au 22 décembre 1902 où le premier groupe, composé de 86 personnes, a quitté le port maritime d’Incheon afin de s’installer à Hawaï. Jusqu’à 1905, 64 voyages de ce type ont été organisés pour transporter environ 7 400 Coréens aux USA. Aujourd’hui, le pays du Matin clair compte 7,32 millions d’émigrés de la première génération dispersés dans 180 pays.





La diaspora moderne est marquée par l’histoire douloureuse. Tout d’abord, les premiers émigrés coréens à Hawaï ont mené une vie de misère en travaillant dans les plantations de canne à sucre. Leurs descendants ont fini par mieux intégrer la société locale ou par s’installer sur le continent américain. Ensuite, l’occupation japonaise (1910-1945) a provoqué un grand mouvement d’expatriation vers les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon. Certains Coréens ont quitté le territoire de leur plein gré en rêvant d’une vie meilleure ou pour échapper à la répression du colonisateur, ce qui était le cas pour les résistants indépendantistes. D’autres ont été mobilisés par Tokyo dans les travaux forcés à l’étranger. Enfin, la guerre de Corée (1950-1953) a créé un grand nombre d’enfants orphelins et de mariées à des soldats américains. L’adoption internationale a vu le jour en 1955. Depuis, quelques 200 000 petits Coréens ont été adoptés à l’étranger.





A l’époque contemporaine, la loi relative à l’émigration de 1962 a donné un coup de fouet aux départs hors du territoire, ce d’autant plus que la Corée du Sud souffrait d’un sous-développement économique, d’une forte démographie et d’une insuffisance des offres d’emplois. Des sud-Coréens ont rejoint massivement l’Amérique du Sud pour travailler dans l’agriculture, et en Allemagne pour devenir mineurs ou infirmières. Le nombre d’émigrés a commencé à se réduire à partir des Jeux Olympiques d’été de 1988 à Séoul. De nos jours, les sud-Coréens sont nombreux à s’établir hors du pays pour leurs études, leurs carrières professionnelles ou la création d’entreprise.





Les émigrés et leurs descendants ont contribué au développement économique et à l’élévation du statut international de la Corée du Sud en y apportant des dons généreux ou de grands investissements. Aujourd’hui, ils élargissent leur influence au milieu politique, comme on a pu le constater aux Etats-Unis qui comptent actuellement quatre députés fédéraux Michelle Steel Park, Marilyn Strickland, Young Kim et Andy Kim.