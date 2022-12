L’orientation des politiques économiques sud-coréennes 2023 prend forme

ⓒYONHAP NewsLe gouvernement a dévoilé, mardi, les grandes lignes de ses politiques économiques 2023. Tout d’abord, il a avancé ses perspectives sombres. Selon lui, la contraction mondiale risque de frapper fort l’économie réelle sud-coréenne, et la Corée du Sud devrait connaître une croissance de 1,6 % pour l’année prochaine. Il s’agit d’un chiffre inférieur aux prévisions avancées pour le pays du Matin clair par certains des principaux organismes internationaux et nationaux : 1,8 % par l’OCDE, 1,7 % par la Banque de Corée (BOK) et 1,8 % par l’Institut de développement de Corée (KDI).





Les indices-clés sont tous moroses. Selon les prévisions 2023, les exportations, un grand pilier de l’économie sud-coréenne, devraient reculer de 4,5 %, soit une première depuis trois ans. La raison : la baisse des échanges commerciaux internationaux et de la forte contraction des semi-conducteurs, le secteur phare du pays du Matin clair. La consommation des ménages devrait ralentir de sorte que son taux de croissance passe de 4,6 % cette année à 2,5 % l’an prochain, en raison de la hausse des taux d’intérêt, de la décélération du marché de l’emploi et de la dévaluation des actifs. Les investissements dans les équipements devraient reculer de 2,8 % en 2023. Le nombre de nouveaux employés devrait passer de 810 000 cette année à 100 000 personnes l’an prochain. Toutefois, l’inflation serait moins accentuée pour tomber à 3,5 % en 2023 contre 5,1 % cette année.





Comment surmonter la crise à venir ? Pour cela, l’administration Yoon Suk-yeol a mis en avant la volonté de « renforcer le dynamisme du secteur privé » plutôt que l’intervention directe du gouvernement. Plus concrètement, il s’agit d’alléger plusieurs réglementations, de réduire des impôts et d’apporter plus de soutiens financiers notamment pour les exportations. Par exemple, afin d’assurer l’atterrissage en douceur du marché immobilier, l’exécutif prévoit de baisser l’impôt sur les acquisitions pour les multipropriétaires de logements et d’augmenter le plafond du ratio prêt-valeur (LTV) à 30 %. Il envisage aussi d’augmenter les crédits d’impôts à 10 % pour la hausse des investissements concernant les ventes à l’étranger en 2023. Les autorités publiques vont renforcer la sécurité sociale des classes en grande précarité, ce notamment en termes d’emploi.





Certains critiquent une telle orientation gouvernementale en raison des politiques jugées insuffisantes pour doper la demande intérieure et pour aider les classes les plus défavorisées.