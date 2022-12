Drame d’Itaewon : la commission spéciale lance enfin son enquête

ⓒYONHAP NewsLa commission spéciale de l’enquête parlementaire sur la grande bousculade mortelle d’Itaewon du 29 octobre a pu lancer véritablement ses activités cette semaine, alors qu’elle a vu le jour le 24 novembre dernier.





Ses membres ont commencé les investigations sur place, jeudi, après avoir rendu hommage aux victimes devant une chapelle ardente dressée près du lieu accidenté. Ils ont visité le site de la tragédie, le commissariat de police d’Itaewon et la mairie de l’arrondissement de Yongsan, entre autres.





Cette commission est composée de 18 députés : neuf du Minjoo, le parti majoritaire à l’Assemblée nationale, sept du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et deux élus en dehors des groupes parlementaires. Elle est présidée par Woo Sang-ho du Minjoo et mènera ses activités pendant 45 jours.





Dans un premier temps, les sept membres du PPP voulaient quitter la commission afin de protester contre le Minjoo qui a fait cavalier seul pour adopter une motion de censure contre le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, le 11 décembre. Mais ils ont changé d’avis parce que le chef du groupe parlementaire de leur parti, Joo Ho-young, les a appelés à réintégrer la commission, après avoir rencontré mardi une dizaine de famille des victimes du drame.





L’organisme ad hoc prévoit d’écouter 16 organismes et d’auditionner leurs responsables. Certains sont directement liés à cette affaire tragique. C’est le cas notamment pour le commissariat de police, la caserne de pompiers et la mairie de l’arrondissement de Yongsan ainsi que la municipalité de Séoul. D’autres sont leurs organismes de tutelle, tels que la salle de crise du Bureau présidentiel, le Centre national de gestion de crise, le Bureau du Premier ministre, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, celui de la Santé publique, le Parquet général et l’Agence nationale de la police, entre autres.





Pour rappel, le drame d’Itaewon a été provoqué suite à un géant mouvement de foule alors que ce quartier nocturne branché a attiré plus de 100 000 visiteurs lors de la soirée festive en amont d’Halloween. Il a fait au total 158 morts, dont 26 personnes de nationalité étrangère. Cette tragédie est d’autant plus déplorable qu’elle aurait pu être évitée ou que du moins le bilan humain aurait pu être moins important si les mesures nécessaires avaient été prises à temps. Les autorités concernées n’ont pas su anticiper ni faire preuve de réactivité.





Reste à savoir si l’enquête parlementaire portera ses fruits. En effet, la formation présidentielle et l’opposition ont toujours des points de vue différents et notamment sur l’éventuel prolongement de la durée, les personnes à convoquer, ou encore les archives à saisir. De toute son histoire, l’Assemblée nationale a constitué au total 27 commissions spéciales d’enquête parlementaire, mais elle a pu en adopter seulement 12 rapports.