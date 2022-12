Noël en Corée du Sud

A l’approche de la fin d’année, nous partons à la découverte de la fête de Noël au pays du Matin clair. Beaucoup de sud-Coréens sont protestants ou catholiques et voient donc Noël sous une dimension plus religieuse. Le 25 décembre est donc un jour férié en Corée du Sud. Il a été instauré dès la fin de la colonisation, et en 1949 réaffirmé par le président Syngman Rhee. Dans les différents pays francophones, les fêtes de Noël riment avec célébration familiale, retrouvailles avec la famille éloignée, ou encore repas copieux autour du sapin, au pied duquel se trouvent les cadeaux du Père Noël que les enfants attendent d’ouvrir avec impatience. Alors qu’en Corée du Sud, on pourrait presque dire que Noël se rapproche de la Saint-Valentin.





De toutes les traditions de Noël appréciées à Séoul, l'affichage massif de lumières scintillantes est une priorité absolue. En effet, les grands magasins et lieux touristiques donnent le ton avec de belles ambiances. De Times Square à l’IFC Mall, en passant par le grand magasin The Hyundai Seoul et le Lotte World Mall à Jamsil, il y a un certain nombre d'endroits où aller pour contempler un sapin de Noël grandiose dans toute sa splendeur.





Les communautés étrangères organisent bien entendu des marchés de Noël, comme celui de Seorae Maeul par exemple au parc du 15e Ginkgo. Leur but est de faire vivre la tradition de Noël à Séoul, et aussi de ramener ces ambiances pour les familles d'expatriés qui souhaitent avoir une touche de leur pays natal dans leur pays d’accueil. De nombreux stands étaient en place pour offrir diverses gourmandises, crêpes, baguettes françaises, ou encore saucisses, entre autres. Il y avait également des jeux organisés afin de passer de beaux moments en famille et entre amis. Ainsi qu’une tombola pour faire gagner plusieurs cadeaux ! Il y a aussi d’autres marchés comme celui du Lycée International Xavier ou encore le Marché de Noël Européen qui dure deux jours.





