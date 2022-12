Escapade le temps d’un week-end

Vous connaissez peut-être le film #Jesuislà, avec Alain Chabat et l’actrice sud-coréenne Bae Doona, un film français dont les deux tiers des scènes ont été tournées à l’aéroport international d'Incheon. Et oui, notre heureux voyageur est le premier témoin de la grandeur des lieux. Nous parlons de son immensité mais aussi de ses capacités et des activités qui y sont proposées.





ⓒ Elody Stanislas

Le retour des vols internationaux ainsi que la fréquence de ceux-ci au départ d’Incheon offrent de multiples possibilités de voyage. Les compagnies internationales comme Ethiopian Airlines qui se dirige vers l’Afrique font escale à proximité permettant d’élargir le choix des compagnies aériennes et des destinations. A environ deux heures du pays du Matin clair, retrouvez le Japon, très prisé par les voyageurs, avec Fukuoka ou Osaka très visitées, sans oublier bien sûr l’inévitable capitale Tokyo. C’est là justement que nous nous dirigeons pour vous offrir un aperçu des quartiers d’Ueno et d’Asakusa, le temps d’un week-end.





ⓒ Elody Stanislas