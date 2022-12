Le lapin dans le folklore coréen

Pour célébrer la nouvelle année 2023 placée sous le signe du Lapin selon l’astrologie traditionnelle, le Musée folklorique national de Corée à Séoul organise, du 14 décembre au 3 mars prochain, une exposition spéciale consacrée à cet animal, symbole de la sagesse et de la longévité.





Le lapin est un animal familier des Coréens, et est très présent dans les œuvres d’art, les contes folkloriques ou encore les chants traditionnels. L'exposition réunit quelque 70 peintures, objets de décoration et documents qui permettent aux visiteurs de comprendre la place occupée par ce lagomorphe dans la vie quotidienne et l'imaginaire des habitants du pays du Matin clair.





Parmi les pièces à ne pas manquer dans cette exposition, il y a notamment des peintures datant de la dynastie Joseon, qui représentent des lapins à côté des pivoines, une scène qui symbolise l'amour et l'harmonie au sein du couple. On y trouvera également des livres de contes sur ces petits animaux, ainsi que des extraits de manuels scolaires qui présentent le pansori « Suggungga », un récit chanté traditionnel coréen qui raconte l'histoire d'un roi dragon, d'une tortue et d'un lapin rusé.





Date : du 14 décembre 2022 au 3 mars 2023

Lieu : Musée folklorique national de Corée à Séoul