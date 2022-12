Concert de réveillon du Nouvel an au Centre d’arts de Séoul

Le Centre d'arts de Séoul présentera son traditionnel concert de réveillon du Nouvel an le 31 décembre à 22h, après deux éditions annulées en raison de la pandémie de COVID-19. C’est l'occasion de se remémorer les souvenirs de l'année écoulée et de se souhaiter la bonne année en compagnie de musique classique.





L'événement réunira plusieurs des musiciens les plus en vue de la scène sud-coréenne, à savoir le pianiste Shin Chang-yong, la soprano Hwang Su-mi et le basse Park Jong-min. Ceux-ci seront accompagnés par l'Orchestre symphonique national de Corée sous la direction du chef d'orchestre Hong Seok-won pour interpréter des œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov, Rossini, Dvořák et Ravel, entre autres.





Après le concert d’environ deux heures, le compte à rebours du Nouvel an aura lieu sur la place, en plein air, devant la salle de concert.

Date : le 31 décembre 2022

Lieu : Centre d’arts de Séoul