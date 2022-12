Festival du coucher et du lever du soleil au port de Maryangjin

Un festival du coucher et du lever du soleil sera organisé du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023 au port de Maryangjin à Seocheon dans la province de Chungcheong du Sud.





Ce lieu, situé sur la côte ouest du territoire, est un endroit idéal pour profiter du soleil aussi bien au lever qu'au coucher. Chaque fin et début d'année, il attire de nombreux visiteurs qui veulent dire adieu à l’année écoulée et souhaiter la bienvenue au Nouvel an en admirant les magnifiques scènes qu’offre le soleil.





Dans le cadre du festival seront également proposées diverses animations telles que les vœux du Nouvel an, la vente de produits locaux, la dégustation de patates douces rôties ou encore des spectacles en plein air.





Date : du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023

Lieu : port de Maryangjin à Seocheon dans la province de Chungcheong du Sud