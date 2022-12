Bilan 2022 : fausse reprise ou nouveau paradigme ?

ⓒYONHAP NewsBonsoir à toutes et à tous. L'année 2022 est la véritable année post-covid pour le cinéma en Corée du Sud. Les salles sont ré-ouvertes à la normale et les tournages ont repris leur rythme habituel. Pourtant, les chiffres ne reviennent pas au niveau d'avant la pandémie. S'agit-il d'une reprise au ralentie ou, avec l'émergence de la VOD sur internet, d'un changement de paradigme dans le système de production-distribution du cinéma en Corée du Sud ? C'est ce que nous allons tenter de voir.





ⓒYONHAP News

* Redémarrage des salles au ralenti

Il faut se rappeler que pendant une année entière les salles sud-coréennes avaient totalement fermé. Puis, l'année suivante, elles étaient à demi-ouvertes sous des conditions variables : port du masque, nombre de sièges limité, etc. Au début de l'année 2022, peu à peu, les restrictions ont été levées. Le public joyeux pouvait retourner à son passe-temps favori : les ombres et lumières sur grand écran. Hélas, ce public ne s'est pas précipité. Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs, mais il semble bien que le nombre de spectateur sur l'année soit deux fois moins important : environ 87 millions d'entrées en 2022 contre environ 200 millions en 2019. Cette situation n'est pas unique dans le monde. La France, par exemple, a perdu 30% de ses entrées en salle. Cependant, la Corée du Sud était connue pour financer ses films essentiellement par ses revenus en salle, à la différence de la France où la plupart des films ont de larges financement hors du circuit des salles. Du coup, l'impact sur le système économique du cinéma coréen est plus sensible et met en selle la diffusion sur plateformes internet.









* Succès et échecs de 2022

Il apparaît que les monopoles de distribution-production ont ralenti la programmation de leurs films en salle ; l'une des premières cause de cette stratégie vient de plusieurs échecs au box-office. « Decision to Leave » de Park Chan-wook a plafonné à 1,8 million d’entrées, même après le prix de la mise en scène au cinéma obtenu au festival de Cannes. « The Pirates : The Last Royal Treasure » s'est crashé avec juste 1,3 million d’entrées tout comme « Broker » avec 1,2 million d’entrées. Rappelons que ces films auraient normalement du atteindre les 5 millions d'entrées pour être de francs succès. La liste serait longue de films qui n'ont pas été rentables : « Remember », « Hot Blooded » ou encore « Special Delivery » n'ont fait que très peu d'entrées alors qu'ils avaient plus d'un millier d'écran à leur service dans le pays. A noter que le record du monopole des écrans a été dépassé cette année avec « The Roundup » et ses 2 500 écrans (plus de la moitié des écrans du pays). C'est d'ailleurs « Roundup » avec Ma Dong-seok qui remporte le pompon de l'année : 12,7 millions d’entrées. Un beau score il est bien seul au-dessus de la barre du jackpot coréen de 10 millions. Viennent ensuite « Hansan » et « Confidential Assigment 2 » aux alentours des 7 millions d'entrées. L'écart avec les autres films se réduit pourtant : « The Night Owl », « Emergency declaration » ou « The With Part 2 » atteignent les 2 millions. A noter que les deux Hong Sang-soo n’apparaissent même pas dans les statistiques et que les blockbusters de super-héros américains se placent en force : « Top Gun », « Doctor Strange », « Jurassic Park » et « Thor », tous des revenants, sont dans le top 10 des entrées coréennes.









* Kingmaker, Serve the People, Money Heist Korea

Si nous ne mentionnons que le box-office, c'est qu'au niveau critique peu de films ont fait sensation cette année. Citons surtout « Serve the People » de Jang Cheol-soo, intelligente et sensible adaptation du roman chinois nobellisé. Et citons aussi « The Kingmaker » qui était le sujet le plus osé autour du président défunt Kim Dae-jung. De bonnes critiques sont sortis sur les plateformes internet avec en particulier « Seoul Vibe » avec Yoo Ah-in. Il est clair que le cinéma coréen a eu bien plus d'impact cette année sur les plateformes : les séries notamment grâce à « Money Heist Korea : Joint Economic Area » ont encore tenu une bonne place.





ⓒYONHAP News

* Gérer les sorties sur plateformes internet

La mort inattendue de l'actrice Kang Soo-yeon a marqué l'été 2022. Egérie des meilleurs films coréens des années 1990, on pourra, espérons-le, revoir ses films grâce à la nouvelle orientation du cinéma coréen vers les plateformes internet. En effet, il apparaît clairement que les difficultés des salles liées à l'émergence de plateformes internationales de Netflix à Disney, et de plateformes locales liées aux monopoles de distribution va pousser à la multiplication des sorties de films et de séries sur internet. Le cinéma sud-coréen ne s'en sort pas mal, au contraire, mais il faut s'attendre à une redistribution des cartes sur le plan de l'économie du cinéma. L'année 2023 nous en dira plus.