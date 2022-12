Table remplie de « bok »

« 새해 복 많이 받으세요 » (sae-hae bok manhi badeu-seyo)

C’est le message que les Coréens échangent au Nouvel an. Traduite littéralement, cette phrase veut dire « Recevez beaucoup de bonheur pour le Nouvel an ». On n’oublie pas de partager des plats censés apporter du bonheur dont le « dosoju », l’alcool traditionnel à base de riz, efficace pour se débarrasser des mauvais esprits et le « tteokguk », la soupe aux pâtes de riz, permettant de gagner un an de plus.

A l’approche du Nouvel an, découvrons cette semaine divers plats remplis de bonheur !





Notre première destination cette semaine est Songdanmaeul situé au pied du mont Baeka dans le comté de Hwasun dans la province de Jeolla du Sud. Ce village est particulièrement reconnu pour ses « bokjori », passoire en bambou utilisée pour discerner les impuretés des grains de riz, que les Coréens accrochaient traditionnellement sur le mur, afin d’éloigner les mauvais esprits et recevoir beaucoup de bonheur au jour du Nouvel an. Ainsi, les habitants de ce quartier deviennent encore plus occupés après la période de récolte en automne pour fabriquer ces bokjori. Dans le passé, ils allaient couper des bambous dans les forêts avant de les sécher pour fabriquer les passoires. Bien que le processus ne soit pas un travail facile, ils ont préservé et développé cet héritage devenu aujourd’hui la spécialité de ce petit village montagneux.





Lorsque les habitants se rassemblent pour fabriquer les bokjori, ils ne manquent pas de préparer les plats traditionnels du Nouvel an. Tout d’abord, le « kkwongnaejangtangguk ». On fait cuire le faisan, y compris les œufs et les viscères, avec des crevettes, des moules et des merlans séchés. Les viscères qui permettent de dégager l’huile issue de la viande rendent la saveur du plat liquide bien succulente. Le « singgeonjimuchim » est un plat d’accompagnement qui redonne l’appétit en cette période de l’année. On prend le navet saumuré et conservé froid, puis le coupe en petites tranches fines. Ensuite, on l’assaisonne simplement à base d’huile de sésame, de poudre de piment rouge et d’ail écrasé. On peut l’accompagner au riz cuit à la vapeur ou à la patate douce. Il s’agissait surtout d’un plat que l’on préparait rapidement pour assouvir la faim durant le travail de bokjori. Le « dakppyeowanjatteokguk » est aussi un plat à ne pas manquer dans ce village. En effet, on concocte la soupe à base de poulet et de boulettes d’os de la volaille. Selon les habitants, ces derniers permettent de rendre la saveur de la soupe plus profonde. On assaisonne cette dernière simplement avec de la sauce soja. On prend le bouillon dans lequel on trempe la pâte de riz coupée en tranches rondes, et cela devient le « tteokguk » que tous les Coréens mangent le jour du Nouvel an.





Déplaçons-nous à présent dans la ville de Jecheon dans la province de Chungcheong du Nord.

La famille de Mme Lee qui y vit depuis plusieurs générations préserve et développe la cuisine traditionnelle en menant des recherches culinaires. Bien sûr, au début de l’année, elle prépare surtout des plats du Nouvel an dont les raviolis « mandu ». Les raviolis farcis de divers ingrédients qui ressemblent à des petites poches étaient considérés comme les plats renfermant le bonheur. Parmi les différents raviolis, le « mukimchimandu » est le ravioli farci de kimchi, chou pimenté et fermenté, le « dubu », la gélatine de soja, et le navet écrasés. Grâce à ce dernier, le mandu devient beaucoup plus rafraîchissant. Il y a aussi le « seommandu ». Dans une grande poche, on farcit plusieurs petits raviolis, puis on le trempe dans un bouillon. Cela devient le « seommanduguk » que l’on partage en souhaitant la richesse. Quant au « sungchaemandu », il s’agit d’un mandu particulier. Dans une feuille de chou, on dépose divers ingrédients dont le champignon, la viande hachée et divers légumes coupés en petits morceaux et assaisonnés légèrement, puis l’enroule avant de la cuire à la vapeur. D’une saveur simple, ce mandu est un délice bien nutritif.





Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous et bonne année 2023 !