Les équipes unifiées formées par les deux Corées

ⓒ YONHAP News

Les deux Corées ont occasionnellement participé en tant qu'équipe unifiée à des événements sportifs internationaux, dont notamment les Jeux olympiques. Ce rapprochement des deux pays par le sport n’a rien d’anecdotique et revêt même une grande importance, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur de la péninsule.





« Bien que les deux Corées partagent une langue et une culture communes, elles n’entretiennent plus de relations diplomatiques officielles depuis la division nationale, en 1953. La constitution d’équipes sportives unifiées peut encourager les athlètes et les officiels des deux parties à réengager ce dialogue perdu et créer ainsi un sentiment de communauté. Les rencontres sportives, on le sait, ont un fort pouvoir fédérateur ; les spectateurs crient, pleurent, vibrent pour les athlètes ou l’équipe qu’ils soutiennent. Ce faisant, ils peuvent restaurer l'identité et l'homogénéité nationales. En célébrant via le sport cet esprit de solidarité et de coopération, les équipes intercoréennes contribueront grandement à faire avancer l'unification de la Corée », explique le chercheur Heo Jeong-pil de l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Dongguk.





Les deux pays ont commencé à discuter de la formation d'une équipe commune dès 1963, un an avant les 18e Jeux olympiques de Tokyo. Toutefois, la Corée du Nord n’avait pas été autorisée à participer à la compétition mondiale en tant que pays indépendant, car le Comité international olympique (CIO) ne reconnaissait qu'un seul Comité national olympique par pays.