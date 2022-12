Baek Nawoo et Fan Pako : un binôme franco-coréen pour un projet de fin d’études

© Baek Nawoo et Fan Pako

Baek Nawoo et Fan Pako vont passer une fin d’année spéciale en Corée du Sud. Baek, réalisatrice et scénariste, et Pako, son producteur, rendent visite tous les deux au pays du Matin clair pour leur projet commun : « Sois comme moi ». Pour son film de fin d’études, l’étudiante de Ciné Fabrique rend hommage à son pays, la Corée du Sud, et son camarade a le bonheur de travailler à nouveau avec ce beau projet, un court-métrage franco-coréen.





« Dans le noir, une femme répond à son téléphone. C’est sa tante. La tante lui parle de son cauchemar dans lequel elle voyait sa soeur, la mère de la femme, qui s’habillait en robe toute blanche. La tante croit que son âme ne peut pas quitter ce monde avant de lui avouer qu’elle est décédée il y a deux semaines. Ayant des larmes dans la voix, la femme lui demande pourquoi personne ne l’a prévenue de ses funérailles. La tante ne lui répond pas...»





A propos de leur tandem, Fan déclare : « Nawoo et moi avons tissé une relation amicale et professionnelle solide lors du projet Cinescapades. Nous sommes parti.e.s un mois en Haute-Savoie pour écrire et produire un court-métrage de fiction avec comme contraintes de tout faire à vélo électrique et en transports en commun. Nous y sommes arrivé.e.s et je suis fier de pouvoir dire que notre relation s’est solidifiée au fur et à mesure des épreuves que nous avons traversées. »





Sur sa note d’intention, la scénariste sud-coréenne se confesse : « au début de l’année, j’ai appris que ma mère a eu une sextuple collision sur la route. Pendant qu’elle était hospitalisée, la peur et l’angoisse grandissantes me rongeaient progressivement. Depuis que j’habite en France, j’ai imaginé la situation dans laquelle je ne pourrais même pas dire adieu avant la mort de quelqu’un de ma famille. S’il est impossible d’assister aux funérailles. Comment puis-je porter le deuil du défunt ? Le film « Sois comme moi » a commencé par cette question. »





Cette fois-ci, tous les deux se retrouvent pour un projet dont la principale contrainte est le lieu de tournage puisqu’il s’agit de la Corée du Sud. Le défi est de taille, mais ils sont prêt.e.s à le relever.





Ces deux cinéastes resteront au pays du Matin clair pour six semaines afin de réaliser leur projet qui sera dévoilé à l’Institut Lumière à Lyon en septembre 2023.