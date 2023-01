Indonésie : les revenus du tourisme en 2022 ont décuplé en un an

ⓒ YONHAP News

Avec la levée de nombreuses restrictions liées au COVID-19, les revenus provenant du secteur touristique ont été multipliés par dix par rapport à l’année dernière en Indonésie selon les médias locaux.





D’après les données recueillies jusqu’en octobre dernier, près de 4 millions d’étrangers ont visité le pays, dépassant le chiffre escompté de 3,6 millions. En effet, les recettes en devise par voyageurs s'élèvent à environ 4,3 milliards de dollars.





Sandiaga Uno, ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, a déclaré lors d'une visioconférence de presse tenue le mois dernier que l'accueil d'événements internationaux comme le sommet du G20 y ont contribué. Il a ensuite souligné la mise en œuvre des politiques sanitaires en Chine, qui représente la part la plus importante du tourisme en Asie-Pacifique. L’amélioration de la situation dans l’empire du Milieu ne serait que bénéfique pour l’Indonésie. De plus, Uno s'attend à ce que la contribution de l'industrie au PIB passe à 4 % cette année.