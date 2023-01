ⓒ Getty Images Bank

L’histoire de Heungbu s’inspire d’un vieux conte coréen jouant sur la dialectique classique du Bien contre le Mal. Heungbu et Nolbu sont deux frères ; le premier incarne la droiture et la bonté tandis que le second personnifie la méchanceté et l’avidité. Un jour, Heungbu soigne une hirondelle blessée, qui, en retour, le fait accéder à la richesse. Jaloux de la situation de son petit frère, Nolbu capture une hirondelle et lui casse une patte, espérant lui aussi s’enrichir. Mais sa mauvaise action se retourne contre lui et provoque une avalanche de malheurs.





« Dans l'édition nord-coréenne, la femme de Heungbu veut faire cuire du riz et fabriquer des vêtements après avoir trouvé des produits ménagers et du tissu fin à l’intérieur des courges. Prudent, Heungbu la met en garde contre le risque d’être dévorée par l’avidité comme son frère. Alors que la version sud-coréenne montre Heungbu dansant joyeusement après avoir découvert des trésors dans les calebasses, l'édition nord-coréenne le dépeint méfiant et essayant de contrôler sa cupidité pour partager les trésors avec les gens autour de lui », explique Lee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





La richesse nouvellement acquise par Heungbu est décrite différemment dans les éditions sud et nord-coréennes, que plusieurs autres éléments idéologiques parsèment.