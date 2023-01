IU et Lee Jong-suk sont en couple

ⓒ YONHAP News

Au dernier jour de l’année 2022, les sud-Coréens ont assisté à la naissance d’un couple de célébrités dans le milieu du show-biz. L’idylle entre la chanteuse et actrice IU et l’acteur Lee Jong-suk a été révélée.





D’après l’annonce faite le 31 décembre par leurs agences respectives, ils sont tombés récemment amoureux l’un de l’autre après avoir passé de longues années comme collègues proches.





Lee Jong-suk, âgé de 33 ans, a débuté en tant que mannequin. Puis, depuis 2010, il a interprété des rôles principaux dans des séries telles que « Doctor Stranger », « School 2013 », « I can hear your voice » ou encore « Pinocchio ».





IU, âgée de 29 ans, a commencé sa carrière comme chanteuse en 2008 avant de devenir l’auteure-compositrice-interprète la plus représentative du pays. Elle a également réussi à s’imposer comme actrice notamment dans les séries « My Mister » et « Hotel del Luna ».





Lee Ji-eun, de son vrai nom, a également assisté au dernier Festival de Cannes en tant qu’actrice du long-métrage coréano-japonais « Broker » réalisé par Hirokazu Kore-eda.