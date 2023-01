BTS fête cette année le 10e anniversaire de ses débuts

ⓒ Big Hit Music

Le groupe de k-pop BTS fête, cette année, le dixième anniversaire de ses débuts. Il a en effet sorti son premier morceau « 2 Cool 4 Skool » le 13 juin 2013. Depuis, le septuor a réussi à s’imposer à travers le monde entier avec ses chansons aux messages profonds.





En plein milieu de la pandémie de COVID-19, six singles du boys band, à savoir « Dynamite » en 2020, « Butter », « Permission to Dance » et « My Universe » en 2021 se sont emparés de la première place du classement du Billboard Hot 100.





Cette année risque cependant d’être particulière pour les BTS et les ARMY, sa communauté de fans. En effet, le groupe masculin a suspendu pour le moment ses activités collectives et ses membres vont partir effectuer leur service militaire. Jin, l’aîné, a déjà commencé sa conscription.





Concernant l’avenir des Bangtan Boys, son leader RM, a exprimé son souhait, le mois dernier sur YouTube, de voir les sept hommes relancer ensemble les activités du groupe en 2025, après avoir tous terminé leur enrôlement.