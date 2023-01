Oh Ryung-jin, un homme au grand cœur

Oh Ryung-jin, un sud-Coréen et ancien étudiant en littérature française a travaillé dans des ONG depuis 2017. Il continue aujourd'hui sa mission humanitaire au sein du CICR, le Comité international de la Croix Rouge.





Son métier consiste à aller sur le front afin de prévenir et de protéger les victimes de zones de conflits dans le monde. Etant conscient que sa carrière va à l'encontre du parcours classique d’un sud-Coréen de son âge, Ryung-jin trouve son épanouissement en changeant à son échelle petit à petit ce monde plein « d’absurdités », pour réaliser ce qui s’accorde avec ses idéaux.





Sa motivation vient aussi du côté « humain » de son travail, ses formateurs, ses collègues et ses amis étant parfois également ses héros et créant tous ensemble une synergie au sein d’une équipe visant un même but. Il incarne lui-même une figure héroïque pour d’autres comme le mentionne le chef d’un petit village dans lequel il a œuvré dans le passé : « Avant son intervention, nous avions perdu beaucoup d’enfants, maintenant nous pouvons sauvegarder la vie des enfants ».





Son travail actuel au CICR est différent de celui chez Médecin sans frontières (MSF). Ryung-jin a l’occasion de mêler ses compétences en finance, en comptabilité, et en langues au profit de l’ONG et se voit dans une constante évolution et dépassement de soi à chaque nouveau défi qu’il surmonte.





Sa résolution pour la nouvelle année est de mieux s’occuper de sa santé. Être en bonne condition physique est effectivement primordial pour s’occuper des autres, le service français de KBS WORLD Radio ne souhaite que du bien pour la santé mentale et physique de Ryung-jin en 2023.