JYP organise une audition pour la première fois depuis trois ans

La plupart des labels de k-pop organisent leur propre audition afin de dénicher de nouveaux talents. C’est le cas de JYP. Le label dirigé par le célèbre chanteur et producteur Park Jin-young lancera sa 17e audition. En effet, plusieurs groupes d’idoles adulés sur la scène internationale, comme Twice, ITZY, Stray Kids, DAY6 ou encore NMIXX ont justement été formés grâce à ce système.





L’audition de cette année est d’autant plus attendue qu’elle se tient plus la première fois depuis trois ans. Elle a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19. Elle se déroulera du 28 janvier au 19 février dans six grandes villes sud-coréennes, à savoir Incheon, Gwangju, Daejeon, Busan, Daegu et Séoul. Tous les jeunes nés entre 2001 et 2012 peuvent porter leur candidature dans cinq domaines : le chant, le rap, la danse, le mannequinat et le jeu.