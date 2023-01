GOT the beat fait son retour le 16 janvier

ⓒ SM Entertainment

GOT the beat sortira son premier mini-album le 16 janvier. C’est ce qu’a confirmé son agence SM Entertainment. A noter que GOT the beat est une unité spéciale composée de sept membres du même label : BoA, Tae-yeon, Hyo-yeon, Seul-gi, Wendy, Karina et Winter.





Son premier single « Step Back », publié le 3 janvier 2022, a vu son clip vidéo dépasser le seuil des 100 millions de vues sur YouTube seulement quatre mois après sa mise en ligne. Il a également permis aux Avengers féminins de la k-pop de remporter trois trophées dans différentes émissions consacrées à la musique populaire sud-coréenne.





Pour rappel, la toute première performance du nouveau projet musicale de GOT the beat a été dévoilée le 1er janvier au SMTOWN LIVE 2023 : SMCU PALACE @KWANGYA.