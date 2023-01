Jay Park va succéder à You Hee-yeol pour animer une nouvelle émission musicale

ⓒ MORE VISION

Park Jae-beom est désigné comme l’animateur d’une nouvelle émission musicale de la chaîne KBS 2TV. Le célèbre producteur et rappeur va ainsi succéder à You Hee-yeol qui a animé 600 épisodes de « You Hee-yeol’s Sketchbook » entre avril 2009 et juillet 2022.





Intitulé « The Seasons », la nouvelle émission sera dévoilée le mois prochain. Sa particularité ? Chaque saison sera animée par une nouvelle personne. Pour rappel, « The Seasons » poursuivra ainsi l’héritage musical de la chaîne KBS 2TV qui diffuse depuis 30 ans un talk-show musical. Avant You Hee-yeol, il y avait « Noh Young-sim's Little Concert », « Lee Mun-se Show », « Lee So-ra's Proposal », « Yoon Do-hyun's Love Letter », et « Lee Ha-na's Peppermint ».