« The Road : Celebration », vol.2 du 11e album de Super Junior

Super Junior, le groupe de k-pop légendaire, est de retour avec le deuxième volume de son 11e album « The Road : Celebration », composé de cinq magnifiques morceaux.





Pour rappel, il vient d’être publié regroupant trois disques publiés l’an dernier, à savoir « The Road : Winter for Spring », « The Road : Keep on Going » et « The Road : Celebration ».





« The Road » marque un nouveau tournant dans la carrière du boys band lancé en 2005 par SM Entertainment. Il contient également un album photos de 224 pages et neuf cartes postales. Afin de célébrer en grande pompe le 17e anniversaire de ses débuts, « Super Junior : The Last Man Standing », un nouveau film documentaire qui lui est consacré, va sortir le 18 janvier sur Disney+.





Son disque « The Road : Celebration » a également pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 21 pays.