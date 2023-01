DKZ organise son premier fan concert

Date : les 14 et 15 janvier

Lieu : parc olympique à Séoul





DKZ se produira en concert les 14 et 15 janvier au parc olympique à Séoul. Intitulé « Welcome to DTU », il s’agit du premier concert organisé uniquement pour sa communauté de fans.





Afin de rendre ce premier rendez-vous spécial, les six membres préparent non seulement des performances collectives mais aussi celles des unités. Le sous-groupe composé de Se-hyeon, Min-kyu et Jong-hyeong montera sur scène le 14 janvier et celui de Kyoung-yoon, Jae-chan et Gi-seok le 15 janvier.





Pour rappel, DKZ est un boys band ayant débuté en 2019 avec son premier disque « Dongkiz on the block » sous le label Dongyo Entertainment.