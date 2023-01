Thaïlande : une crèche prête à rouvrir ses portes après une fusillade tragique

ⓒ YONHAP News

Endeuillée par une tuerie terrible, d’environ 40 personnes dont 24 enfants, la crèche du district de Na Klang en Thaïlande, va de nouveau accueillir des petits à partir du 11 janvier prochain, selon le média local, Nation.





Le drame a eu lieu le 6 octobre dernier, lorsque Panya Khamrab, un ancien policier licencié pour addiction aux stupéfiants, est entré par effraction dans l’établissement. L'assaillant armé d'un pistolet et d'un long couteau, a tué brutalement les enfants et enseignants, puis s'est suicidé après sa fuite.





Selon le directeur de la crèche, des moines visiteront le lieu et y organiseront une cérémonie d’hommage destinée aux victimes avant la réouverture. Il prévoit également de fournir gratuitement aux enfants des biens, notamment des vêtements de sport, des chaussures ainsi que des matelas. De plus, pour prévenir de tels incidents, la garderie va s’occuper du déplacement des plus jeunes vers sa structure avec un véhicule.





Etant donné que les parents ne veulent plus y confier leurs enfants où la catastrophe s'est produite, le directeur a donc décidé de déplacer temporairement les salles en demandant un financement à l’Etat pour construire un nouveau bâtiment.