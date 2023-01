Cambodge : zones de protections désignées pour les dauphins du Mékong

ⓒ YONHAP News

Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a ordonné la création sur le Mékong de zones de protection réservées aux dauphins de l’Irrawaddy selon Khmer Times et l’AFP le 3 janvier dernier.





Distingués par leur front proéminent et leur museau court, ces dauphins menacés d'extinction semblent tout le temps sourire et sont amicaux envers les humains. Ils peuplaient autrefois tout le fleuve du Mékong, mais n’habitent aujourd’hui que sur une zone longue de 190 km entre le nord-est de la province de Kratie et la frontière avec le Laos. Selon la première étude menée en 1997, 200 dauphins étaient recensés. Ce chiffre est récemment tombé à 90.





Le mois dernier, trois dauphins, capables de se reproduire, ont été retrouvés morts en une semaine pris dans des filets maillants ou des lignes de pêche illégales. Cette découverte a conduit à une préoccupation à l’échelle internationale.





Afin d’y réagir, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a déclaré dans un récent communiqué que toutes les autorités doivent prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation de filets maillants dérivants et l’électropêche.