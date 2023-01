Bonne nouvelle pour les fans de pêche sur glace. La ville de Gongju dans la province de Chuncheong du Sud organise la première édition du Festival de Gongju gelé entre le 13 janvier et le 1er mars.





Grâce à des technologies de pointe élaborées par une entreprise sud-coréenne, l’organisateur a pu congeler une partie de la rivière Yugucheon d’une épaisseur de 25 à 28 cm.





Ainsi, les participants peuvent pêcher sur la glace et en toute sécurité des truites notamment pendant le festival entre 9h et 21h en semaine comme en week-end. Il est également possible d’y déguster des marrons chauds.





Date : du 13 janvier au 1er mars 2023

Lieu : rivière Yugucheon à Gongju