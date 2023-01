Jeon Jong-seo : étoile montante

ⓒ ANDMARQ

L'actrice Jeon Jong-seo est à l'affiche de la série « Bargain » après son excellente prestation dans la série « Money Heist Korea » sur Netflix. Mais la découverte de l'actrice date de « Burning » de Lee Chang-dong en 2018. En faisant sensation dans ce film postmoderne grâce à ses traits de visage atypiques et ses expressions ambiguës, Jeon a, à la différence de la plupart des acteurs sud-coréens, rapidement commencé une carrière internationale. Voyons ce qu'il en est.









* La découverte dans « Burning »

En 2018, le célèbre réalisateur Lee Chang-dong cherchait un visage nouveau, jeune, ambiguë et atypique, pour incarner la jeune fille qui allait faire tourner la tête au prolo prétendant écrivain Yoo Ah-in et au riche bobo coréano-américain interprété par Steven Yeun. Cette pseudo-adaptation d'une courte nouvelle du Japonais Murakami Haruki, et vraie adaptation de « Barn » de William Faulkner, était en fait remplie de métaphores derrière son aspect réaliste et terre-à-terre. La jeune Jeon Jong-seo représentait une sorte de bodhisattva, une créature nirvanesque, éprise de beauté et de liberté, qui dévoilait ses dangereux secrets au jeune prolo écrivain jusqu'à l'obséder fanatiquement avant de disparaître. Sa disparation était plus ou moins liée au riche Steven Yeun qu'elle avait choisi de suivre pour lui révéler la futilité de sa recherche de manipulation des autres, notamment des beautés féminines qu'il mettait en cage avant de les trouver ennuyeuses.

Jeon collait parfaitement à son rôle éthéré, languissant. Notamment, elle acceptait une scène de nu en pleine nature, nimbée de fumée de marijuana, sur la musique free jazz de Miles Davis, « Ascenseur pour l'échafaud ». Le réalisateur a ensuite déclaré que l'actrice avait improvisé elle-même la danse dans cette scène. Il n'en fallait pas plus pour attirer les producteurs et les réalisateurs du monde entier qui l'ont découverte au festival de Cannes. Malheureusement pour le film, il n'obtint pas la palme d'or, mais le succès était promis à la jeune actrice.









* Actrices internationales

Jeon n'est pas une débutante en matière d'internationalisation. En effet, elle a suivi une partie de sa scolarité au Canada avant d'obtenir une licence à Séoul en études artistiques. Néanmoins, après « Burning » et avant Hollywood, elle reçoit une proposition de second rôle dans le film « The Call » de Lee Chung-hyun, le premier film du réalisateur d'un court-métrage à succès « Bargain » qui allait devenir la série du même nom avec encore Jeon Jong-seo (elle-même allait devenir sa petite-amie dans la vraie vie). Hélas, le film qui est un poussif remake d'un thriller portoricain, se plante autant sur le grand écran que sur Netflix. C'est peut-être ce qui a convaincu l'actrice de tenter sa chance à Hollywood. Ce sera donc « Mona Lisa and the Blood Moon » de la réalisatrice tendance Ana Lily Mairpour en 2021.

Ce thriller fantastique, toujours pas diffusé en Corée du Sud, a les honneurs du festival de Venise où il est bien reçu malgré son scénario alambiqué. La jeune actrive revient à Séoul pour tourner « Nothing Serious », une romance moderne avec Son Seok-ku. Mais, perdu dans le flot de romances du même genre, le film ne fera pas d'étincelles au box-office. Toutefois, Netflix n'a pas perdu de vu la jeune actrice de 28 ans.









* Money Heist Korea et Bargain

La plate-forme américaine Netflix obéit presque aux mêmes lois que celle des producteurs de cinéma. Elle capitalise sur des visages qui ont marqué les écrans. C'est le cas de Jeon qui rempile dans le rip-off ou démarquage de la série espagnole à succès « Money Heist ». Enorme succès international de Netflix, sa version coréenne est bien plus qu'un simple remake, c'est une transposition et un développement repensé dans le contexte coréen (notamment, le conflit Nord-Sud). Jeon Jong-seo y interprète une voleuse d'élite, athlétique et sexy qui aide au hold-up du siècle avec des dessous politiques. Même si son rôle est bien plus caricatural que celui de l'éthérée bodhisattva de Burning, elle s'affirme comme une forte personnalité capable de tenir un premier rôle.

C'est ce qu'elle fait dans la série suivante, cette fois pour Tving-CJ, dans « Bargain » ; série qui est aussi internationale car elle est diffusée par Paramount+. Elle y interprète une jeune vierge prostituée qui s'avère être une machiavélique contremaître d'un bizness de trafique d'organes. Avec deux séries de niveau international, la carrière de l'actrice est définitivement lancée. La preuve : on l'annonce déjà dans une autre production de Netflix pour 2023.