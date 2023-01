« Des œufs de cane » de Kye Yong-mook

ⓒ Getty Images Bank

Quelques jours auparavant, Man-geum a pleuré quand son professeur a proposé d’aider les enfants qui se sont retrouvés seuls pendant la guerre.





Notre protagoniste a perdu son père, sa sœur et leur maison familiale lors de l’inondation de l’été précédent qui a laissé sa mère et lui-même se débrouiller. Il pensait pourtant que les orphelins de guerre étaient dans une situation plus difficile que la sienne.





Il n’a pas pu payer ses frais de scolarité mensuels de 100 hwans, mais il voulait sincèrement faire don de 50 hwans pour les enfants malheureux. Après avoir entendu parler de la collecte de fonds, la mère de Man-geum a essayé de se procurer cet argent, mais en vain.





- Extrait de l’émission









Il tâtonna pour découvrir qu’il n’y en avait pas qu’un, mais trois. Brusquement, une idée lui vint : ces œufs pourraient rapporter au moins 50 hwans s’il les vendait au marché.





« C’est un péché. C’est un crime de voler ce qui appartient à quelqu’un d’autre. »





Il répéta cette phrase dans son esprit et essaya de laisser les œufs derrière lui, mais il fut hanté par la vision des orphelins de guerre affamés, presque nus. Ils semblaient l’assaillir et s’accrocher à ses épaules, implorant de les sauver. Sans même s’en rendre compte, ses mains tremblantes touchaient déjà les œufs de cane.





쓸어보니 오리알은 한 알이 아니요, 세 알이나 대글거렸다.

만금은 그것을 학교 앞 거리 상점에 가져다 팔았으면

50환은 넉넉히 받을 수 있으리라는 생각이 머릿속에 떠올랐던 것이다.





‘죄다, 남의 물건을 훔친다는 것은 죄다’





만금은 몇 번이나 이런 생각을 하고는 그 자리를 떠나려 하였으나

뒤미처 그의 눈앞에는 헐벗고 굶주려 우는 전쟁 고아가 나타났다.

그리고는 살려 달라는 듯이 자기의 어깨에도 그들이 무수히 달려와서

매어달리는 것 같은 환상이 눈앞에 어릴 때,

그의 손은 어느 새 벌써 오리알에 가 닿아서 떨리고 있었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le protagoniste a dû se tracasser et vivre des conflits internes avant de prendre les œufs de cane et les vendre au marché. Le sentiment de culpabilité le pousse à donner tout l’argent qu’il a ainsi obtenu pour les orphelins de guerre. Les conflits internes et le comportement de Man-geum démontrent la cruauté de la période où même une personne bien attentionnée ne peut pas aider les autres par des moyens moraux et légaux. L’auteur dévoile ainsi le paradoxe de son époque : celui qui doit être condamné n’est pas Man-geum, mais des adultes comme le seigneur Yun. En raison du stratagème de ce propriétaire foncier, le garçon a dû recourir au vol pour aider les autres. Bien que ses intentions soient bonnes, il a été dénoncé pour ses actes et a dû ressentir de l’humiliation et du chagrin. Cette dernière scène représente la triste absurdité des personnes altruistes punies au lieu d’être louées.









L’enseignant sortit 60 hwans du tiroir et jeta les billets sur le bureau.





« N’ose plus refaire une chose pareille. Va racheter les œufs de cane et apporte-les chez le seigneur Yun. »





Lorsque son professeur poussa l’argent vers lui, Man-geum ne put retenir sa peine. Secouées par ses épaules frémissantes, les larmes tombèrent sur les billets.





« Qu’est-ce que tu attends ? Prends l’argent et sors d’ici ! »





Le garçon prit silencieusement les billets dans ses mains tremblantes.





Son cœur se brisa lorsqu’il se souvint des émotions ressenties la veille en recevant l’argent en échange des œufs de cane.





Les larmes claires de Man-geum parsemaient le sol, suivant ses pas. Il versa des larmes et marcha dessus, puis versa plus de larmes et marcha dessus à nouveau.





선생은 돈 60환을 테이블 서랍에서 꺼내어

책상 위에 다 휙 밀어던졌다.





“다시 그런 못된 짓을 어디 또 해 봐라.

이 자리로 당장 그 오리알을 물러다가 윤초시댁에 가져다 드려”





선생의 손 끝에서 힘있게 밀리는 돈이

눈 앞으로 미끄러져 들어오는 순간,

만금은 갑자기 설움이 북받쳐 울음을 어찌할 수가 없었다.

들먹이는 어깨 따라 가다듬었던 눈물이 또 다시 주르르 흘러내리며

지전 위에 뚝뚝 떨어졌다.





“냉큼 집어 들고 나가지 못해!”





만금은 말없이 떨리는 손으로 돈을 움켜 들었다.





어제 저녁 상점에서 오리알과 바꿔 들었을 때의

그 돈과의 감정의 교차를 손 안에 느낄 때

만금은 가슴이 찢어지는 듯하였다.





힘없이 발길을 돌리는 걸음 좇아

마룻바닥 위에 점점이 떨어지는 말간 눈물방울을

만금은 밟고도 또 떨어뜨리고

떨어뜨리고는 또 밟으며 무거운 걸음을 옮겨 놓고 있었다.









Auteur : Kye Yong-mook (8 septembre 1904 – 9 août 1961)

- Débuts littéraires : en 1925 avec la publication de sa nouvelle « L’échange ».