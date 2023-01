Emilie Desurmont-Houndonougbo, lauréate du KLTI dans la catégorie webtoon

Cette semaine nous sommes partis à la rencontre d’Emilie Desurmont-Houndonougbo, une jeune et talentueuse traductrice française qui a remporté le prix de l’Institut de traduction littéraire de Corée, en langue française, avec le webtoon « Dancing Holiday » de l’auteur Saltbeam.





Actuellement à l’école de traduction de littérature coréenne, Emilie s’est lancé le défi de traduire quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Elle nous explique pourquoi son choix s’est porté sur cette œuvre et le lien spécial qu’elle a tissé avec cette dernière.





© Emilie Desurmont-Houndonougbo





Dans cet entretien elle nous confit comment elle a réussi à dépasser toutes ses nouvelles difficultés en tant que jeune traductrice, comme le fait de devoir imaginer et restituer les nombreuses onomatopées de mouvement dans ce webtoon qui swing énormément.





Notre lauréate nous dévoile tout l’envers du décor d’une vie de traducteur. Comment fait-on pour vivre de ce métier quand la traduction d’un livre peut prendre plusieurs mois ? Quels sont les différents types de rémunération en fonction du type de traduction ? Et bien d’autres choses encore.





Notamment elle partage avec nous la manière dont les traducteurs sont généralement proactifs pour taper aux portes des maisons d’éditions, pour eux-mêmes proposer des projets de traductions. Mais est-ce que cela paye toujours ?





ⓒ saltbeam, manhwakyung





Vous en apprendrez plus sur son parcours personnel mais surtout éducationnel, pour atteindre ce niveau. Elle nous parlera aussi de sa relation avec l’art dessiné, tel que la B.D, le manga et bien sûr le webtoon sud-coréen en général et ce que cela implique de devoir traduire dans une langue si éloignée de la langue de Molière.





Si voulez devenir traducteur ou que vous vous intéressez à ce métier aux nombreuses débouchées, n’hésitez pas à écouter notre émission dans son intégralité, Emilie nous y livre nombre d’anecdotes en tout genre sur son métier passionnant.





© Emilie Desurmont-Houndonougbo