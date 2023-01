Quelle star de la k-pop brillera cette année ?

ⓒ WAKE ONE Entertainment, SWING Entertainment

En cette nouvelle année, l’engouement pour la k-pop se poursuivra certainement à travers le monde. Alors quelle star de la k-pop pourrait faire de 2023 la meilleure année de sa carrière ? Afin d’y répondre, une enquête a été menée du 30 novembre au 14 décembre auprès des passionnés de la k-pop de 75 nationalités.





D’après ce sondage international auquel ont participé 92 217 internautes, c’est Kep1er qui arrive en tête obtenant plus de 48 000 votes, soit 52,28 % des voix exprimées. A noter que le girls band formé à l’issue de l’émission d’audition intitulée « Girls Planet 999 », diffusée en 2021 sur la chaîne Mnet, est composé de neuf jeunes filles dont deux Japonaises et une Chinoise.





Arrive ensuite DKZ, septuor masculin ayant débuté en avril 2019. Le groupe a publié le 30 décembre dernier « Forever », une chanson dédiée à ses fans. Tomorrow X Together qui occupe la dernière marche du podium, soutenu par plus de 7 000 internautes, soit 7,64 % des suffrages. Le boys band également appelé TXT est suivi par LE SSERAFIM puis ATEEZ qui ont obtenu respectivement 2 371 et 2 175 votes.