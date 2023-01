The Boyz va dévoiler son nouveau projet musical le mois prochain

ⓒ Cre.ker Entertainment

The Boyz publiera un nouveau disque, près de six mois après la sortie de son 7e mini-album « BE AWARE ». Ce come-back est d’autant plus attendu qu’Eric, qui a mis entre parenthèses ses activités depuis mars 2022 en raison de problèmes de santé, fera lui aussi son retour.





Pour rappel, le 7e EP de The Boyz s’est hissé dans le peloton de tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 16 pays et également du palmarès japonais Line Music. Son titre phare « Whisper » a permis au groupe ayant débuté en 2017 de remporter deux trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop, notamment dans Music Bank, diffusée le 26 août dernier. Jouissant d’une popularité internationale, The Boyz a organisé avec succès sa première tournée mondiale « THE B-ZONE » aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.