Danse : Korea + Choreography

Le Seoul Namsan Gukakdang et The Society for Dance Documentation and History (SDDH) proposeront du 27 au 28 janvier un spectacle intitulé « Korea + Choreography ». Les représentations auront lieux au Seoul Namsan Gukakdang à Séoul.





La grande particularité de ce spectacle, c’est qu’on peut y apprécier non seulement des répertoires classiques, tels que des danses rythmées avec différents tambour mais aussi de nouvelles chorégraphies de danses traditionnelles accompagnées de chant ou des morceaux de musique typiques du pays du Matin clair.





Pour embellir le tout, des chanteurs et joueurs de geomungo de renom, une sorte de cithare, accompagneront les danseurs tout au long du spectacle.





Date : du 27 au 28 janvier 2023

Lieu : Seoul Namsan Gukakdang