Que faire en hiver au pays du Matin clair ? (1)

Si les sud-Coréens eux sont réputés pour aimer le froid et l’hiver plus que l’été, nous avons souvent eu l’habitude d’avoir autour de nous des personnes qui cherchaient à fuir les températures glaciales pour des contrées plus chaudes. Ce qui explique que les Caraïbes soient une destination populaire en hiver par exemple. Mais nous l’admettons tous, la saison hivernale a bien des charmes qui lui est propre.





ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine, nous ne parlons pas de chalets en montagne, de marmottes ou de chamois. Nous jetons un œil sur les activités pratiquées en hiver au pays du Matin clair. Nous espérons vous convaincre de venir visiter la Corée du Sud aux mois de décembre, janvier et février. De plus, les paysages enneigés sont tout aussi charmants que les décors fleuris du printemps. Les -15°C ne vous font pas peur ? Allez, cette « Carte postale » est pour vous.