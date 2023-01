Les exportations d'albums de k-pop atteignent un niveau record en 2022

ⓒ Big Hit Music

Les exportations d'albums de k-pop ont atteint un nouveau record en 2022. Selon les chiffres publiés, lundi dernier, par le Service des douanes, elles se sont élevées à plus de 233 millions de dollars, soit une hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente.





En effet, depuis l’éclatement du COVID-19, les ventes d’albums de musique populaire coréenne continuent d’augmenter, dépassant la barre des 100 millions de dollars en 2020 et les 200 millions l’année suivante.





Le Japon est arrivé en tête des importations de ces contenus avec un total de 85,7 millions de dollars, suivi par la Chine et les Etats-Unis, respectivement à 51,3 millions et 38,9 millions de dollars. Taïwan, les Pays-Bas, la Thaïlande, Hong Kong, l'Allemagne, l'Indonésie et la France figurent également dans le top 10.