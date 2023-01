TXT entame sa deuxième tournée mondiale en mars

ⓒ Big Hit Music

Le groupe de k-pop Tomorrow X Together lancera sa deuxième tournée mondiale en mars.





Selon l’annonce faite lundi par son label, Big Hit Music, cet événement intitulé « Act : Sweet Mirage » débutera au KSPO Dome dans le sud de Séoul les 25 et 26 mars. Puis, il sera organisé dans une douzaine d'autres villes à Singapour, à Taiwan, au Japon et aux Etats-Unis jusqu'au 27 mai.





Les deux concerts dans la capitale sud-coréenne seront diffusés en ligne en direct pour les fans du monde entier.





L'année dernière, le quintette a effectué sa toute première tournée mondiale, baptisée « Act : Love Sick », qui a offert 19 concerts dans 13 villes de la planète.





TXT reviendra le 27 janvier avec son cinquième album, « The Name Chapter : TEMPTATION ». Il décrit la jeunesse qui se laisse séduire par la tentation de la liberté et du divertissement.